VIDEO: Che gaffe di Shaq! Pensa che Nikola Jokić sia russo e lo chiama Ivan Drago

Shaquille O’Neal è tornato con le sue buffonate esilaranti, sostenendo che la star dei Denver Nuggets, Nikola Jokić, è russo, tant’è che l’ha addirittura chiamato Ivan Drago.

Shaq ha persino preparato un discorso in russo. Non sapeva che Jokić fosse in realtà serbo e non è un connazionale del personaggio immaginario Ivan Drago.

Shaq thought Jokic was Russian. 😂💀pic.twitter.com/CXsRh4pVur — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 15, 2021

A quanto pare, Nikola Jokić non sembrava troppo infastidito dell’errore di Shaq. Dopotutto, O’Neal è noto per essere uno dei ragazzi più divertenti in circolazione.

