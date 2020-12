Debutto da sogno per Isaac Okoro: buzzer beater contro Indiana

Nella notte i Cleveland Cavaliers hanno vinto la loro prima partita di questa preseason contro gli Indiana Pacers, al termine di una gara tiratissima chiusasi 104-107.

Un giorno da ricordare per il rookie Isaac Okoro, quinta chiamata assoluta all’ultimo Draft, e non solo perché è stata la sua prima presenza su un parquet NBA: il ragazzo ha addirittura firmato il successo con un buzzer beater. Sul punteggio di 104 pari, infatti, Okoro si è involato in contropiede segnando il canestro della vittoria e subendo anche fallo. Una giocata che i suoi compagni hanno celebrato facendogli una “doccia”. Il rookie ha chiuso la sua partita con 18 punti (di cui 16 nel quarto quarto) e 6/9 al tiro.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.