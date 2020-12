Talen Horton-Tucker molto bene al debutto in preseason, e LeBron James si esalta

Talen Horton-Tucker lo abbiamo conosciuto durante gli scorsi Playoff, quando l’allora rookie dei Los Angeles Lakers fu buttato nella mischia da Frank Vogel in particolare nella serie contro gli Houston Rockets per marcare James Harden. Il ragazzo poi non si è quasi più visto nel proseguo del cammino che alla fine ha portato i giallo-viola alla vittoria del titolo, ma ieri è partito in quintetto nella prima partita dei Lakers in preseason contro i Clippers.

Horton-Tucker ha risposto presente, segnando 19 punti e aggiungendo 9 rimbalzi e 4 assist. E LeBron James, che dall’anno scorso lo ha preso sotto la propria ala protettrice, si è esaltato sui social, spendendo parole importanti per il compagno: “Ve lo sto dicendo! Questo ragazzo è speciale! Segnatevi le mie parole”.

Telling you right now! This kid is flat out SPECIAL! Mark my words https://t.co/KOYtlFxNVV — LeBron James (@KingJames) December 12, 2020

