Malcolm Delaney, nelle ultime due stagioni all’Olimpia Milano, ha sempre detto che non se la sentiva di giocare una stagione intera in Europa. Un po’ per l’età, un po’ per i tanti acciacchi fisici che ha dovuto affrontare in estate e un po’ perché gli mancava la famiglia. Però Delaney ha anche sempre detto che non aveva intenzione di ritirarsi e che avrebbe voluto giocare almeno un’altra annata in un team di EuroLega.

Ieri sera, dopo alcuni risultati difficilmente commentabili da parte di alcuni team, ha ripreso in mano lo smartphone e ha iniziato a twittare come un forsennato, partendo da questo tweet:

“Molte squadre in EuroLega hanno bisogno di guardie”.

A lot of teams in EuroLeague need guards — malcolm delaney (@foe23) October 14, 2022

Il canadese Dylan Ennis ora in forza al Galatasaray ha visto subito quello che ha scritto l’ex Atlanta Hawks e l’ha provocato chiedendogli se sarebbe tornato a giocare presto ma lui ha sottolineato quanto le squadre vogliano spendere poco e avere tanto dai giocatori:

Teams being cheap thinking they going to get the same product. Ain’t working. Might have to slide lol — malcolm delaney (@foe23) October 14, 2022

Non sappiamo se Malcolm Delaney tornerà prima di Natale in Europa però la possibilità che ciò accada c’è sicuramente. Nonostante non sia più il giocatore dominante del Lokomotiv Kuban Krasnodar, è comunque uno che sa giocare molto bene a basket e sa farti vincere le partite.

Leggi anche: Le pagelle di Olimpia-Alba: Davies da ritrovare, Wetzell che giocatore