Malcolm Delaney sulla G-League: “Non siete meglio del più alto livello europeo!”

Continuano a far discutere le parole di Juan Toscano-Anderson durante un timeout della finale di FIBA Intercontinental Cup di oggi, interpretate come grande mancanza di rispetto nei confronti dei campionati europei. L’MVP del torneo, il lungo americano di Malaga Dylan Osetkowski, aveva già risposto per le rime al giocatore dei G-League Unite in conferenza stampa. Ma il video del timeout incriminato sta circolando molto sui social, così anche Malcolm Delaney ha voluto dire la sua.

L’americano ex Milano, che non gioca dal 2022, nella sua carriera ha militato sia in NBA che in Europa, a diversi livelli. “Non capisco perché i giocatori della G-League pensino di essere migliori dei colleghi che giocano al livello più alto in Europa. Odio dover essere io a dirvelo, ma NON LO SIETE. La Liga ACB è il miglior campionato nazionale del mondo e lo è da un po’ per il talento medio e il modo di giocare. Malaga non è nemmeno la squadra più forte” ha scritto Delaney.

I don’t know why g league players think they are better than players at the top level of Europe. Hate to be the one to tell yall. YALL AINT. The acb is the best domestic league and has been for a while because the skill level and style of play. Malaga ain’t even the top team https://t.co/Cmeq39OrXE — malcolm delaney (@foe23) September 15, 2024

Delaney ha poi condiviso il pensiero di Kendrick Perry, playmaker di Malaga che si è espresso sulla questione scrivendo: “Alla fine si tratta solo di rispetto… Bisogna rispettare il fatto che ci siano bravi giocatori che non hanno l’opportunità di stare in NBA ed è ok. Abbiamo trovato la nostra strada e ce la stiamo cavando. Rispettate il nostro cammino e noi rispetteremo il vostro”.

Infine Malcolm Delaney si è rivolto ancora una volta ai giocatori della G-League: “Più giocatori della G-League dovrebbero portare il loro c**o in Europa. Guadagnate dei soldi, migliorate e poi se siete abbastanza bravi finirete nella categoria a cui meritate di appartenere. Oppure diventerete comunque ricchi e vi garantirete sicurezza economica per il resto della vostra vita”.