Zach LeDay torna a Milano, Malcolm Delaney lancia una frecciatina all’Olimpia

Zach LeDay è vicinissimo al ritorno all’Olimpia Milano.

L’americano lascerà il Partizan Belgrado dopo tre stagioni per tornare in biancorosso. LeDay fu protagonista dell’approdo della EA7 alle Final Four di EuroLega. Di quel roster faceva parte anche Malcolm Delaney, sempre molto attivo sui social per commentare le vicende della sua ex squadra.

Il play ha scritto su X: “LeDay torna a Milano… Non lo avrebbe mai dovuto lasciar andare”.

Zach back to Milan 👀 should’ve never let him go — malcolm delaney (@foe23) June 19, 2024

Foto: olimpiamilano.com