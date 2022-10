Milano-Bologna in contemporanea con Italia-Spagna è il topic del momento. L’Italbasket ha ufficializzato l’Adriatic Arena di Pesaro come sede della gara e ha confermato l’11 novembre come data ufficiale, lasciando la patata bollente in mano all’EuroLega.

Secondo quanto scritto da La Repubblica di Bologna questa mattina, Eca e FIBA sono arrivati a una soluzione, anticipando il match a mercoledì 9 novembre, permettendo così ad alcuni italiani dell’Olimpia Milano e della Virtus Bologna di disputare il big match nelle Marche.

Oltre ai vari Melli, Datome, Pajola, Mannion, eccetera, c’è anche il coach della Virtus Bologna coinvolto, Sergio Scariolo. Il tecnico bresciano è anche il commissario tecnico della Spagna campione d’Europa e del Mondo in carica. Naturalmente non potrebbe allenare contemporaneamente Milano-Bologna e Italia-Spagna, dovrebbe fare una scelta. E probabilmente propenderebbe per le VuNere, vista l’importanza della gara.

La speranza è che questo rumors del quotidiano nazionale si trasformi presto in realtà perché si tratterebbe di un pasticcio diplomatico senza senso e che non porterebbe benefici a nessuno.

Stiamo a vedere se nei prossimi giorni arriveranno comunicati o dichiarazioni ufficiali da parte di EuroLega o di una delle due compagini che dovranno giocare il match.

