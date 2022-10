Delonte West è stato arrestato di nuovo, con 4 capi d’accusa

Delonte West sta continuando a faticare per togliersi dalla brutta situazione in cui è ormai da anni, a causa di disturbi psichici e difficoltà economiche. L’ex giocatore NBA, avvistato già in passato vagabondare per strada, è stato arrestato il 15 ottobre in Virginia, come riportato da TMZ.

Secondo la ricostruzione, West sarebbe stato fermato in un parcheggio e si sarebbe rivoltato contro le forze dell’ordine che provavano a mettergli le manette. Dopo un breve tentativo di fuga, l’ex giocatore di Dallas sarebbe stato placcato e portato in carcere, dal quale è poi uscito il giorno dopo. Sarebbero 4 i capi d’accusa nei suoi confronti: sconfinamento di un veicolo, ingresso in un veicolo di terzi, resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza in pubblico.

Solo a giugno Delonte West aveva trovato lavoro per un’azienda che fa pavimentazioni, ma non è chiaro se abbia ancora questa occupazione. Mark Cuban, che ha aiutato l’ex giocatore più volte negli ultimi anni, ha dichiarato che West sta avendo dei problemi nel sistemare la sua vita nell’ultimo periodo.