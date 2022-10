Virtus Bologna femminile, un clamoroso errore arbitrale la condanna alla sconfitta nell’esordio assoluto in EuroLega

Ieri sera la Virtus Bologna femminile ha fatto il suo esordio assoluto in EuroLega e l’ha fatto in quel di Valencia.

Le ragazze allenate da coach Giampiero Ticchi si sono battute strenuamente con le spagnole e avevano in mano il pallone della possibile vittoria. Cecilia Zandalasini, leader della Virtus Bologna femminile vice campione d’Italia in carica, palleggia contro Queralt Casas, che commette una chiarissima infrazione di piede, gli arbitri non fischiano nulla, la valenciana va in contropiede e appoggia il “cameriere” della vittoria.

We called it the #EuroLeagueWomen Game of the Week for a reason! 🤯 What a finish for @valenciabasket! 🧡 pic.twitter.com/rbItD4m7fk — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) October 26, 2022

Oltre al danno, anche la beffa: questo canestro di Casas è stato scelto come “Game of the Week” da parte di EuroLeague Women.

La stessa cestista spagnola ha commentato sotto al posto Instagram dell’EuroLega dicendo che secondo lei era tutto buono:

“Per chiarire… Vado con la mano “davanti”, pronta a toccare la palla sul crossover (cosa che faccio di solito). La giocatrice dell’altra squadra mi tocca il piede e io perdo l’equilibrio. Il piede è totalmente involontario”.

A nostro umile avviso si tratta di un errore davvero evidente. Fortunatamente non siamo gli unici a pensarla in questo modo perché anche Tommaso Marino, playmaker di Legnano ed ex Treviglio e Siena tra le tante, è del nostro stesso avviso.

Io ci capisco poco, ma a me pare piede. Rimessa laterale, palla virtus. Facile. https://t.co/XDhdhILq8D — Tommaso Marino (@Queenie_Boy) October 27, 2022

