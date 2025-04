DeMar DeRozan coinvolto in una RISSA in un sushi a Sacramento

Serata movimentata per DeMar DeRozan, ala dei Sacramento Kings, coinvolto in un acceso alterco con un fan in un ristorante di sushi lo scorso venerdì sera. Secondo quanto riportato da TMZ, l’episodio ha avuto luogo in un locale della città e ha visto protagonista il giocatore NBA in una situazione decisamente spiacevole.

L’episodio: fan provocatore e reazione di DeRozan

Testimoni oculari raccontano che tutto è iniziato quando un fan ha avvicinato DeRozan in modo aggressivo, puntandogli in faccia uno smartphone con il flash acceso, probabilmente nel tentativo di provocare una reazione. In risposta, DeRozan avrebbe scagliato via il telefono dalle mani dell’uomo, irritato dal comportamento invadente.

Dopo aver intimato al fan di allontanarsi e di “continuare per la sua strada”, l’uomo avrebbe preteso la restituzione del cellulare, rendendo la situazione ancora più tesa. Secondo un video trapelato in rete, si vede il fan a terra, apparentemente nel tentativo di recuperare il proprio telefono, mentre DeMar DeRozan continua a confrontarsi verbalmente con lui.

DeMar DeRozan gets into a physical altercation at a sushi restaurant. (via @TMZ, h/t @MrBuckBuckNBA) pic.twitter.com/QqT7v7I2uS — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 19, 2025

La situazione si placa grazie a un terzo intervento

Fortunatamente, prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente, una donna in tuta sportiva è intervenuta separando i due e riportando la calma. Non è chiaro se la polizia sia stata coinvolta o se saranno presi provvedimenti legali nei confronti del fan.

