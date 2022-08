DeMar DeRozan nuovo volto delle Nike Kobe? Vanessa Bryant sbotta

La firma su un nuovo contratto Nike da parte della famiglia Bryant per continuare a produrre le famose scarpe modello Kobe è stata faticosamente raggiunta pochi mesi fa. Nelle scorse ore però hanno fatto discutere le parole di Vanessa Bryant sui social, dopo che DeMar DeRozan era stato definito “il nuovo volto dell’iconica linea Kobe” da Shams Charania.

Fresh off making All-NBA second team, Chicago Bulls star DeMar DeRozan is signing a new four-year deal with Nike that keeps him as the featured face of Kobe Bryant’s iconic line, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 1, 2022

DeRozan, al termine di una delle sue migliori stagioni in carriera con i Bulls, nei giorni scorsi ha firmato un nuovo contratto con Nike della durata di 4 anni. Le parole usate da Charania però non sono piaciute a Vanessa, che ha sbottato nei commenti di Instagram: “Falso. Non è il volto della linea Kobe. Nessuno lo è”. La vedova di Kobe ha quindi voluto sottolineare come, ad oltre 2 anni dalla sua morte, nessuno potrà mai sostituire Bryant né in NBA né per quanto riguarda il suo brand personale. Sabrina Ionescu, stella delle New York Liberty, “allieva” di Kobe e atleta Nike, si è detta d’accordo.

Vanessa ha poi proseguito rispondendo ad un utente: “Adoro che DeRozan sia un fan di Kobe, ma questa frase è falsa. È disinformazione. Solo Kobe è il volto della sua linea. Se questo cambierà in futuro, sono sicura che io e Nike pubblicheremo un comunicato per annunciarlo”.