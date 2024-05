DEMOLITION MINNESOTA! +45 ai Nuggets e si va alla “bella” a Denver

Anthony Edwards ha segnato 27 punti per far uscire i Minnesota Timberwolves dal loro crollo di metà serie e ottenere una vittoria impeccabile per 115 a 70 sui Denver Nuggets giovedì sera, costringendoli a una gara-7 in questo match di playoff dalle mille insidie.

Jaden McDaniels ha messo a referto 21 punti e una difesa di ferro, mentre Mike Conley ha chiuso con 13 al suo ritorno dall’infortunio. I big Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns e Naz Reid hanno messo insieme 38 rimbalzi e uno sforzo incessante per tenere l’MVP NBA Nikola Jokic a un relativamente tranquillo 22 punti.

“I ragazzi credono in loro stessi”, ha detto Edwards. “Credo che nelle ultime tre partite fossimo tutti giù di morale”.

La partita decisiva tra Minnesota e Nuggets per un posto nelle finali della Western Conference si giocherà domenica sera a Denver.

Jamal Murray ha faticato ancora una volta, con soli 10 punti con 4 su 18 tiri e un gomito dolorante per i Nuggets, la cui panchina ha perso il confronto per 36-9 (e 7 di questi punti sono arrivati negli ultimi cinque minuti a partita finita). Le riserve dei Wolves hanno condotto una serie di 24-0 nel quarto quarto, raggiungendo un impressionante vantaggio di 50 punti, che ha fatto seguito al 20-0 dei titolari nel primo periodo.

Nessun campione NBA in carica aveva mai perso nei playoff l’anno successivo con più di 36 punti di scarto fino a questo flop dei Nuggets, che sono stati superati 62-43 a rimbalzo.

Leggi anche: New York Knicks, un “peto epico” ha aiutato ad abbattere la tensione in spogliatoio prima di Gara-5