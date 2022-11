Deni Avdija ha commentato il caso Kyrie Irving

In NBA i giocatori ebrei non sono mai stati molti, si contano sulle dita di un paio di mani. Attualmente ce n’è solo uno: Deni Avdija, ala degli Washington Wizards. L’ex Maccabi Tel-Aviv ha commentato nelle scorse ore il caso Kyrie Irving, con le accuse di anti-semitismo rivolte alla stella dei Nets e la successiva squalifica per non essersi scusato in modo chiaro. Irving si è visto sospendere per il momento il contratto con Nike e sta affrontando un folto numero di persone avverse a lui e al suo modo di esprimersi, del mondo NBA ma anche esterni ad esso.

“Ho sentito, ho visto. Ascoltate, alla fine penso che Irving sia un esempio per tanti, è un grande giocatore. Ha commesso un errore, ma bisogna capire che dà un esempio alle persone. La gente si ispira a lui. Puoi dire e pensare quello che vuoi. Ma non penso sia giusto pubblicare qualcosa del genere, ci sono ragazzi molto giovani che ti seguono e rischi che le generazioni future poi pensino quelle cose, che non sono vere. Non credo sia giusto. Spero che sia dispiaciuto per quanto ha detto” ha dichiarato Avdija.