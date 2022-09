Dennis Schröder e quel vergognoso gesto a Itoudis e alla Grecia

Ieri la Germania di Dennis Schröder e Franz Wagner è riuscita in quello che tanti speravano ma in molti non ci credevano: eliminare la Grecia di Giannis Antetokounmpo nei Quarti di Finale di EuroBasket.

La gara naturalmente ha avuto molti momenti di agitazione, con il fenomeno dei Milwaukee Bucks che è stato espulso dal match a 5 minuti dal termine, cioè nel momento chiave della contesa.

Dennis Schröder a fine gara però ha esagerato nelle esultanze e diciamo che si è “toccato” le parti intime proprio in faccia a coach Dimitris Itoudis e alla panchina dei greci, come potete vedere da questo tweet:

Dennis Schröder’s gesture to Dimitris Itoudis and the Greek bench… pic.twitter.com/iTh04OYqZj — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) September 13, 2022

Naturalmente noi italiani, in generale, non possiamo fare la predica a nessuno. In particolare da quando Gianmarco Pozzecco è capo allenatore dell’Italbasket. Però il Poz, nonostante la sua esuberanza, non ha mancato di rispetto neanche per un secondo alla Serbia, a Pesic o a Jokic.

Probabilmente il tedesco ex Los Angeles Lakers e attualmente free agent non riceverà una squalifica, ne andrebbe contro la spettacolarità del gioco, nonostante ci siano tutti i presupposti perché ciò accada. In una partita dei gironi avrebbe ottenuto una punizione severa, oggi quasi certamente no. Ci immaginiamo che verrà multato e che dovrà tirare fuori un bel po’ di migliaia di euro per questa sua esultanza fuori dal rispetto per gli avversari sconfitti.

