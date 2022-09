Italbasket, il cuore di Polonara: “Non ho ancora visto mio figlio ma ne vale la pena”

Alla vigilia dei quarti di finale degli Europei, Achille Polonara, ha parlato della sfida con la Francia. L’ala dell’Italbasket ha rivelato anche le sue sensazioni riguardo la nascita del figlio Achille Junior che non ha ancora visto proprio per non lasciare il gruppo.

Sul figlio neonato

Non ho potuto assistere al parto e non ho ancora visto mio figlio che è nato il 5 Settembre. Il coach mi aveva dato la massima disponibilità ma mi sono preparato tanto per Eurobasket, non me la sono sentita, ne ho parlato anche con mia moglie ma non era il caso di farsi due giorni di viaggio e rischiare di tornare con il mal di schiena.

Sulla Francia

Sappiamo dove vogliamo arrivare e come farlo, siamo una squadra a cui piace passarsi la palla per cercare il miglior tiro possibile. Sappiamo anche che non possiamo perderla per non concedere contropiede e conclusioni facili alla Francia.

Foto: FIBA