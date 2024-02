Denver ha scambiato Kamagate: i dettagli della trade e a chi appartengono ora i suoi diritti

Giovedì pomeriggio i Denver Nuggets hanno effettuato uno scambio minore con i Los Angeles Clippers, inviando i diritti al draft di Ismael Kamagate ai Clippers in cambio di denaro.

Kamagate era la 46esima scelta assoluta del Draft NBA 2022. I Nuggets hanno scelto Christian Braun e Peyton Watson nel primo giro dello stesso anno, prima di aggiungere Kamagate, che ha giocato in Francia nelle ultime due stagioni prima di passare all’Olimpia Milano e ora in prestito a Tortona.

I Nuggets hanno puntato su Kamagate per la Summer League l’estate scorsa, ma questo scambio significa che Denver non si aspettava di portare Kamagate a breve e ha deciso di andare in un’altra direzione.

There is a Clippers trade: To Denver: cash

To LA: draft rights to C Ismael Kamagate (2022 2nd round pick) — Law Murray ❤️‍🔥 (@LawMurrayTheNU) February 8, 2024

Questo vuol dire che il centro di proprietà dell’Olimpia EA7 Milano se dovesse andare a giocare in NBA, per come stanno le cose oggi, potrebbe firmare solo con i Los Angeles Clippers e da nessun’altra parte.

Stiamo a vedere se il francese riuscirà mai ad arrivare in NBA. Prima deve diventare un titolare a Milano e quindi un punto di riferimento in EuroLega. Solo in quel modo l’ex Paris Basketball avrà modo di accedere al più importante campionato del mondo.

