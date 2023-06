Denver, Mike Malone è furioso: “Siamo alle Finals e non abbiamo voglia di giocare”

Clamorosa sfuriata di Mike Malone dopo la sconfitta in gara 2 delle NBA Finals.

I Denver Nuggets hanno perso 108-111 la seconda sfida della serie decisiva con i Miami Heat. La franchigia della Florida ha colto il punto dell’1-1 e ora ha il vantaggio del fattore campo. Nella conferenza stampa post partita il coach dei Nuggets, Mike Malone, ha strigliato la sua squadra, specialmente per quanto riguarda la difesa.

Assurdo, siamo alle Finals e mi tocca parlare di mancanza di impegno e voglia, sono molto preoccupato. Con lo starting five abbiamo preso un parziale di 10-2 per iniziare la partita, poi a inizio secondo tempo con il quintetto di nuovi in campo abbiamo subito 11 punti in due minuti. Non so se i ragazzi fossero scoraggiati perché non gli entravano i tiri oppure convinti di potersi accendere da un momento all’altro. Ma non funziona così, questa non è pre-season, non è regular season, sono le Finals. Sono molto perplesso e deluso, in questi playoff non siamo mai stati così indisciplinati. Miami ha voluto vincere più di noi, abbiamo sbagliato tantissimo e ci hanno fatto pagare ogni errore. Mancanza di comunicazione, errori individuali, zero disciplina tattica. In gara 1 siamo stati fortunati perché hanno sbagliato 16 triple aperte, sapevamo che non sarebbe successo di nuovo me abbiamo lasciate 10 a Strus, 6 a Vincent e Love, 3 a Robinson. Nel quarto periodo ci siamo disuniti definitivamente, hanno piazzato un break di 13-2 segnando in ogni modo, poi hanno rallentato il ritmo ma non siamo mai riusciti a opporci. La nostra difesa deve crescere, nell’ultimo periodo di gara 1 e in gara 2 è stata inesistente.