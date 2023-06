Denver, Mike Malone già guarda avanti: “Apriremo una dinastia”. E dedica una poesia a un giocatore

L’allenatore dei Denver Nuggets, Mike Malone, non sembra molto propenso a godersi il titolo NBA.

Poco spazio per i festeggiamenti dopo la conquista dell’anello, il coach pensa già alla possibile dinastia che la sua squadra potrebbe aver aperto con questo successo.

Questo è l’inizio di qualcosa di grande, non la meta finale del viaggio. Sono entrato in questa lega 23 anni fa da assistente e sognavo di diventare da head coach. L’ho imparato da Pat Riley: entri che non sei nessuno, diventi uno che lotta per emergere, poi un vincente, successivamente diventi un contender e poi quello che vince, un campione. Ma da campione punti a costruire una dinastia e noi non ci accontentiamo di aver vinto. A Denver non era mai accaduto ma non siamo appagati.

Poi le dediche ai familiari, ai coach che lo hanno allenato e quelli con cui ha lavorato in passato. Ma il pensiero più bello è per Michael Porter Junior, protagonista di Finals un po’ sottotono ma importantissimo per i successi precedenti.