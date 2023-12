Detroit a un passo dalla VERGOGNA! Sfiora il MIRACOLO con Boston… ma perde ancora

I Detroit Pistons non sanno più vincere e questa notte sono arrivati alla sconfitta numero 28 di fila nella gara persa contro i Boston Celtics, pareggiando la peggior striscia di sempre su più stagioni, mentre ha già ampiamente superato la peggiore di sempre sulla singola annata.

Nonostante fossero in vantaggio di 19 punti all’intervallo e attirati dai fischi del fuoco amico del pubblico del TD Garden, i Detroit Pistons sono caduti contro i Boston Celtics 128 a 122 al tempo supplementare questa notte, estendendo il loro record in campionato a 28 sconfitte consecutive.

Cade Cunningham è risultato ancora una volta un giocatore assurdo nella sconfitta di Detroit, guidando la carica della sua squadra nel primo tempo con 22 punti mentre giocava una difesa stellare su Jayson Tatum. Ha concluso con 31 punti, 6 rimbalzi, 9 assist e 2 stoppate con 12 su 22 dal campo e 4 su 6 dalla lunga distanza in un’altra fantastica prestazione individuale.

Purtroppo però i Detroit Pistons non sembrano proprio in grado di vincere. Al momento hanno pareggiato la peggior striscia di sconfitte mai vista in NBA, 28, che però i Philadelphia 76ers avevano inanellato in due stagioni consecutive. Ora i Detroit Pistons, dopo il KO all’overtime contro i Boston Celtics, hanno l’ “opportunità” di stabilire un altro record negativo.

Forse il gioco incoraggiante dei Pistons ultimamente – hanno quasi battuto i Brooklyn Nets martedì – li porterà finalmente alla vittoria nel prossimo incontro, contro i Toronto Raptors in casa.

