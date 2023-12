L’ex pornostar Lana Rhoades conferma: il padre di suo figlio è Blake Griffin

Mistero risolto. Erano ormai un paio di anni che nel mondo dei social si speculava su chi fosse il padre di Milo, il figlio dato alla luce dalla popolare ex pornostar Lana Rhoades nel 2022. La donna aveva suggerito più volte che si trattasse di un giocatore di basket NBA e in particolare di un ex Brooklyn Nets. Semplicemente guardando il bambino, in tanti avevano subito sospettato che il padre potesse essere Blake Griffin, per somiglianza fisica. Altre ipotesi nel corso dei mesi sono state Kevin Durant e Bruce Brown.

Invece è stata la stessa Rhoades a confermare che si tratta proprio di Griffin, ufficializzandolo sul suo profilo TikTok non senza una punta di polemica. Secondo l’ex pornostar infatti questo “ex giocatore NBA” le avrebbe detto semplicemente di “andare a farsi fot***e” una volta saputo della gravidanza, portata avanti in solitaria dalla donna. “Nasconderlo non è mai stata una mia idea, è stata solo sua” ha scritto Rhoades nella caption del video.

Al momento Griffin non è nemmeno un giocatore NBA. È infatti free agent da quest’estate e al momento non ha ancora trovato una squadra né ufficializzato il proprio ritiro, visti gli ormai quasi 35 anni. Nella scorsa stagione il giocatore ha vestito la maglia dei Boston Celtics, con 4.1 punti di media in 41 partite.