Perché la gara perfetta di Nikola Jokic è la “definizione di altruismo”

I lunghi sono spesso troppo concentrati nel prendere rimbalzi e andare dentro l’area per realizzare canestri facili. Ma la leggenda dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, è diversa e ha un talento nel creare le migliori opportunità per i suoi compagni di squadra. Ha appena realizzato una partita perfetta contro la squadra dei Memphis Grizzlies guidata da Desmond Bane. Michael Malone sa che questo è l’esempio perfetto di come giocare un basket vincente.

“A Nikola non importa ‘Quanti tiri prenderò?’ Stasera ha chiuso 11 su 11. Non gli interessa questo. Se Jamal è on fire, applaudirà Jamal. Prova più gioia per il successo dei suoi compagni di squadra. Questa è la vera definizione di altruismo”, ha detto la mente principale dei Nuggets dopo aver sconfitto i Grizzlies.

Jokic and Murray were on another level tonight. Efficiency you love to see. pic.twitter.com/0lcLkY7U1k — Rachel Strand (@MileHighRachel) December 29, 2023

Michael Malone ha detto il pensiero di tutti. Nikola Jokic sa quando riesce a farsi notare e quando qualcun altro nei Nuggets ha il tempo per brillare. In questo incontro, erano i suoi riflettori a essere presi. Stava incendiando la squadra di Desmond Bane non solo attraverso i punti ma in tutte le categorie statistiche. E ancora una volta ha dimostrato di essere un vero e proprio fenomeno a tutto tondo.

Stiamo a vedere se queste prestazioni regaleranno a Nikola Jokic la Palma di MVP per la terza volta nella sua carriera oppure se l’NBA deciderà di andare da qualcun altro, tipo Luka Doncic. Solo il tempo e le performance del serbo e dello sloveno ce lo diranno.

