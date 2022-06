Detroit cede Jerami Grant ai Portland Trail Blazers

Domani notte il Draft NBA, ma il mercato inizia già a muoversi per predisporre il terreno e le varie scelte. I Detroit Pistons hanno ceduto Jerami Grant, da tempo sul mercato, ai Portland Trail Blazers in cambio di una chiamata al Draft del 2025 originariamente di Milwaukee e uno swap delle chiamate del secondo turno di quest’anno. Per il Draft di domani quindi Detroit passa dallo scegliere alla #46 alla #36, oltre ovviamente alla #5. Questo scatena anche un effetto domino che porta Denver a ottenere da Portland una scelta del secondo turno 2025, mentre Detroit riceve la pick meno favorevole tra quelle di Portland e New Orleans del 2026.

Grant è reduce da una stagione mediocre a Detroit, con qualche problema fisico e medie comunque di 19.2 punti e 4.1 rimbalzi. Il prossimo sarà inoltre l’ultimo anno sotto contratto per il lungo, che sarà free agent nell’estate 2023 e guadagnerà nei prossimi mesi quasi 21 milioni di dollari.

Detroit swaps 2022 second-round picks — getting 36 for 46 — with Portland, too. Denver gets a 2025 second-round pick back from Portland, and Portland sends the most favorable 2026 second-round pick between Portland and New Orleans to Detroit, sources said. https://t.co/c8M8TlEgoY

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2022