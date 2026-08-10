Dimitris Giannakopoulos: “L’anno prossimo porterò Nikola Jokic al Panathinaikos”

Dimitris Giannakopoulos, proprietaruio del Panathinaikos, negli ultimi anni sta dominando il mercato europeo, mettendo a disposizione dei suoi allenatori sempre un roster che, se non è il migliore dell’EuroLega, ci va molto vicino. Quest’estate, preso Zeljko Obradovic per la panchina, i biancoverdi hanno poi firmato Sylvain Francisco, Guerschon Yabusele, Brancou Badio, Isaac Bonga e Moustapha Fall, dopo aver portato ad Atene Nigel Hayes-Davis solo pochi mesi fa.

Il sogno di Giannakopoulos è però irraggiungibile: “Sfortunatamente il giocatore che avrei voluto firmare si è ritirato e ora credo che lavori come assistente o general manager, parlo di Milos Teodosic. A parte Sarunas Jasikevicius, penso sia la persona più intelligente su un campo da basket. Dopo Dimitris Diamantidis, Teodosic è il giocatore con più talenti ad aver mai giocato. Secondo me questi 3 giocatori sono davvero in un campioanto a parte”.

Se Teodosic è ormai inarrivabile, chi secondo Giannakopoulos potrebbe approdare ad Atene già il prossimo anno è Nikola Jokic, 3 volte MVP della NBA e sotto contratto con i Nuggets fino al 2027 con Player Option per la stagione successiva. Jokic dovrebbe però firmare nei prossimi mesi un contratto storico, rinnovando con Denver per altri 5 anni a 359.5 milioni di dollari. Giannakopoulos però crede che riuscirà a prenderlo per il suo Panathinaikos: “Ho sempre voluto Teodosic, ma c’è un giocatore che rimane un mio sogno, uno che non ho ancora firmato ma che firmerò l’anno prossimo. Parlo di Jokic, il miglior giocatore del mondo! Non ridete, non me ne andrò da qui finché non l’avrò firmato”.

“La gente dirà ‘ok, sta scherzando’. Ho fatto un’offerta molto seria quest’anno sia ai Nuggets che a Jokic. Sono stato rifiutato. So che ha un altro anno di contratto” ha concluso Giannakopoulos.

Fonte: Eurohoops