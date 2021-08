Dinamo Lab vittima di “vandalismo”: rubate e poi abbandonate le carrozzine dei tesserati

Notte brava per alcuni teppisti nella sera di San Lorenzo. A quanto raccontato da Isola Basket, tre ragazzi si sono infatti introdotti nel centro di allenamento della Dinamo Lab a Sorso per rubare altrettante carrozzine appartenenti ai tesserati. La società sassarese ha infatti sede anche nel palazzetto dello sport cittadino e forse mai si sarebbe aspettata episodi del genere.

Le carrozzine sono sì tornate, ma in pessime condizioni. Abbandonate in un campo della periferia di Sorso e lasciate lì sino al ritrovamento il mattino dopo (qui per vedere la foto). Sempre secondo isolabasket.altervista.org, le telecamere di sicurezza avrebbero ripreso l’intera bravata e da lì le forze dell’ordine starebbero indagando. Brutti episodi che speravamo di non raccontare, e invece…

fonte foto: dinamobasket.com