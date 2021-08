Kemba Walker ha rinunciato a 20 milioni di dollari con il buyout da OKC

Un buyout costato 20 milioni di dollari. Non sono proprio pochi i soldi a cui Kemba Walker ha rinunciato pur di lasciare gli Oklahoma City Thunder, franchigia alla quale il play si è dovuto unire in questa estate vista la trade che ha portato Al Horford a Boston.

Il play ex Charlotte sapeva di non rientrare nei piani della franchigia e per questo si è voluto subito accordare per un buyout, indipendentemente dalla cifra a cui avrebbe rinunciato. Tale cifra, secondo quanto riportato anche da Keith Smith si aggira intorno ai 20 milioni, 9.7 questa stagione e 10.2 la prossima.

Kemba Walker gave up $20M total in his buyout/waiver with the Oklahoma City Thunder, sources tell @spotrac.

Walker gave up $9,777,778 in 2021-22 and $10,222,222 in 2022-23.

