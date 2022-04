Disastro Lakers! Sono ufficialmente fuori dalla corsa playoff e play-in

I Los Angeles Lakers hanno perso anche questa notte e l’hanno fatto contro la miglior squadra della Lega: i Phoenix Suns. Nulla di nuovo. No. Perché questa sconfitta ha comportato loro l’eliminazione matematica sia dai playoff ma soprattutto dal play-in tournament. Le chance di giocare la postseason da questa notte sono quindi zero. Già prima erano basse, adesso sono proprio finite.

Inutile commentare la sconfitta contro la franchigia dell’Arizona di 11 punti, neanche troppi visto il divario che c’è tra le due squadre. Ora è il momento di iniziare a trovare i colpevoli. Sicuramente sul banco degli imputati non c’è LeBron James giocatore, che ha disputato una stagione meravigliosa, nonostante qualche acciacchino fisico dovuto all’età.

Però forse ci può andare il “LeBron GM”. Era convinto che le aggiunte di Russell Westbrook e dell’amico Carmelo Antony avrebbero dato uno scossone alla squadra ma così non è stato, anzi, l’hanno affossata. E poi ci sono i continui e infiniti problemi fisici di Anthony Davis. Il lungo ex New Orleans Pelicans, quando è in campo, è di un altro livello. Il problema è “quando è in campo?”.

Un altro che pagherà cara questa eliminazione sarà coach Frank Vogel. Neanche 2 anni fa, nella bolla di Orlando, era visto come il salvatore della Patria, colui che aveva riportato i Los Angeles Lakers al titolo dopo anni di nefandezze. Oggi ha più un piede fuori che dentro dall’ufficio. Le possibilità di rivederlo allenare King James la prossima stagione sono davvero ridotte al lumicino. Ma per questo e molto altro avremo un’estate per capire i vari rimescolamenti interni in casa LAL.

