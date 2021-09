Discovery+ Supercoppa: che esordio per Tortona, sconfitta Trieste all’Allianz Dome!

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE – BERTRAM DERTHONA TORTONA 73 – 89

(13-21; 16-30; 27-18; 17-20)

All’Allianz Dome di Trieste i padroni di casa della Pallacanestro Trieste 2004 sfidavano, nell’incontro valido per la seconda giornata della Supercoppa, il Derthona Basket, che faceva il suo esordio nella competizione. Alla fine a spuntarla sono proprio gli ospiti, che grazie ad una grande prova conducono la partita dall’inizio alla fine e resistono alla rimonta finale giuliana. Sugli scudi per la Bertram Daum, Mascolo e l’ex di turno Wright, che chiudono rispettivamente con 23, 16 e 16 punti. A Trieste, invece, non bastano i 15 di Konate e i 10 a testa di Mian e Grazulis. Di seguito il resoconto completo del match.

Nei primi minuti del match Trieste e Tortona non si fanno male, così dopo circa tre minuti siamo sul punteggio di 4-3. Tocca poi all’Allianz cercare di scappare con Mian e Sanders sugli scudi grazie ad un 5/0 di parziale, ma ancora la Bertram non ci sta e ancora con Daum, grande protagonista per gli opsiti, ribalta la gara fino al +5. Trieste tenta la rimonta con Delia, ma Filloy e compagni non ci stanno e Tortona allunga addirittura a +8 il vantaggio alla fine del primo periodo. Nel secondo quarto la tripla di Fernandez riavvicina subito l’Allianz, ma Severini risponde presente. I padroni di casa ora sono in difficoltà: così il numero 18 degli ospiti, sostenuto dall’ex di turno Wright, allunga la forbice, grazie ad un nuovo parziale di 5-0 che significa 19-31 a metà periodo. I padroni di casa provano a rientrare con Lever e Sanders, ma Filloy e Severini continuano a dominare in ogni zona del campo. Ai due si aggiunge anche Wright e Tortona chiude così il primo tempo con un ampio vantaggio. Si va così negli spogliatoi sul punteggio di 29-51.

Al rientro in campo l’Allianz prova subito a rientrare in partita grazie a Konate e Mian, ma la Bertram tiene botta con il solito Daum (-18). La rimonta giuliana, però, non si concretizza perché Mascolo e Macura tengono sempre a distanza i padroni di casa, a cui non bastano Mian e Grazulis (42-62 a metà quarto). Solo nel finale del periodo Fernandez e Delia riescono a riportare sotto i giuliani, grazie ad un il parziale di 7-0, ma Filloy e Mascolo non ci stanno e la Bertram chiude avanti di tredici anche il penultimo periodo. Nell’ultimo quarto Banks e Delia rimettono subito Trieste a – 10, mentre Tortona prova a resistere con Severini. Capitan Cavaliero però non ci sta e guida la rimonta dell-Allianz che con un nuovo parziale di 5-0 torna a farsi sempre più pericolosa (-6) a tre dal termine. La Bertram però resiste e fino al termine e “aggiusta” le sue percentuali al tiro nel finale grazie a Daum e Wright. La partita si chiude così con la vittoria di Tortona: punteggio finale 73-89.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE: Sanders 8, Grazulis 10, Konate 15, Deangeli 0, Banks 5, Longo N.E. , Fernandez 8, Cavaliero 5, Mian 10, Fantoma N.E. , Delia 9, Lever 3;

Coach: Franco Ciani

BERTRAM DORTHONA TORTONA: Wright 16, Daum 23, Filloy 13, Mascolo 16, Cain 4, Mobio N.E. , Macura 5, Severini 10, Cattapan 0, Rota 0, Tavernelli 2;

Coach: Marco Ramondino