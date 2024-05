Trieste non lascia scampo a Forlì e vola in finale play-off

PALLACANESTRO TRIESTE – PALLACANESTRO UNIEURO FORLÌ

85 – 68

(19-11; 23-23; 22-19; 21-15)

Al PalaTrieste andava in scena Gara 3 delle Semifinali Playoff della Serie A2 girone rosso tra i padroni di casa della Pallacanestro Trieste e la Pallacanestro Forlì, reduce da due sconfitte consecutive tra le mura amiche e costretta a vincere per allungare la serie. La squadra giuliana, invece, di ritorno al palazzetto di Valmaura contava già oggi di chiudere i conti e approdare cosi in finale anche senza Reyes, tenuto a riposo in via cautelare. Alla fine a spuntarla è proprio Trieste che approda per prima in finale, in attesa di Cantù o Udine, grazie ad un Brooks da 18 punti e un Candussi che ne mette a referto 15 .

Parte benissimo Trieste che vola immediatamente sul 4-0 grazie a Brooks e Candussi. Forlì tenta la reazione con Zampini, ma ancora Brooks tiene a distanza gli ospiti con due liberi realizzati (4-2). Forlì ci riprova con Johnson ma Candussi tiene sempre in vantaggio i suoi (+4). La reazione ospite però arriva nel finale del quarto, così la tripla di Cinciarini regala il primo vantaggio del match a Forlì. Brooks però decide di mettersi in proprio e con sette punti realizzati rimette Trieste avanti (19-11). Nel secondo quarto Bossi aumenta subito il distacco a +10. Cinciarini e Zampini provano ancora a ridurre il distacco, ma Ruzzier con la tripla rimette le cose a posto per Trieste (+9). Gli ospiti però sono agguerriti, tanto che la coppia Radonjic-Zampini mette paura ai padroni di casa, tornando a -5. Candussi non ci sta, ma ancora Zampini e Valentini tengono viva Forlì che resta attaccata alla partita. Ci pensa allora un Brooks scatenato a rimettere a più 10 Trieste. Solo nel finale Cinciarini e compagni riducono il distacco di qualche punticino, così il primo tempo si chiude sul 42-34.

Al rientro in campo ancora Brooks porta subito sopra la doppia cifra i suoi, ma Johnson non ci sta e ristabilisce le distanze immediatamente. Candussi trova poi tripla, ma Pollone e compagni tengono botta, fino a quando Ferrero e Ruzzier non salgono i cattedra per il +17 giuliano. Cinciarini è l’ultimo a mollare e prova a tenere in vita Forlì con le sue giocate, ma Menalo fa 61-43 a tre dal termine del periodo. La reazione dell’Unieuro passa allora per Radonjic e Cinciarini che con un parziale di 5-0 si riporta a -9. L’ultimo quarto si apre con la tripla di Filloy che signiva 67-53 per Trieste, ma Cinciarini continua nella sua sfida personale contro la difesa triestina e tiene attaccata Forlì. Il distacco si riduce poi a meno 9 grazie a Johnson e Magro. Forlì ora ci crede ma Filloy sale in cattedra con sei punti in fila che significano +15 per Trieste a quattro dalla fine. Gli ospiti ci provano ancora, con orgoglio, fino al termine, ma Deangeli e compagni sono ormai in trance agonistica e portano a casa la vittoria controllando la partita senza problemi. Finisce così 85-68.

TABELLINI

PALLACANESTRO TRIESTE: Bossi 4, Filloy 14, Rolli NE, Deangeli 4, Ruzzier 13, Camporeale 0, Campogrande 0, Candussi 15, Vildera 4, Ferrero 3, Menalo 10, Brooks 18;

PALLACANESTRO UNIEURO FORLÌ: Cinciarini 23, Valentina 3, Zampini 18, Tassone 0, Johnson 10, Pascolo 2, Magro 4, Pollone 3, Munari 0, Zillo 0, Radonjic 6;