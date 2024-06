Cantù è ancora viva e vince al PalaTrieste: serie finale riaperta!

PALLACANESTRO TRIESTE – ACQUA S. BERNARDO CANTÙ

73 – 74

(20-20; 16-16; 9-23; 28-15)

Nella bolgia del PalaTrieste sold-out per l’occasione andava in scena Gara 3 delle finali play-off della Serie A2 2023-2024 tabellone Silver tra la Pallacanestro Trieste e la Pallacanestro Cantù. Alla fine a spuntarla sono proprio gli ospiti che allungano così la serie a gara 4. Grande prova di Hickey con 29 punti vero e proprio mattatore del match, che ha permesso agli ospiti di festeggiare la vittoria esterna.

Parte bene Cantù con Moraschini subito a segno dalla lunetta, ma Ruzzier e Candussi rispondono presenti per Trieste che va subito sul 6-2. Nikolic ci prova ma i padroni di casa sono on-fire, tanto che a metà quarto la tripla di Reyes significa già +8. Nikolic però non ci sta a tiene in partita gli ospiti a suon di belle giocate. Il primo periodo si chiude così sul 20-20. Nel secondo periodo subito Baldi Rossi mette a segno il primo vantaggio ospite. Trieste sembra arrancare e cosi Cantù si porta di forza a +7 ancora con il capitano e Moraschini. Filloy ci prova ma ora sono Hickey e compagni ad avere in mano il pallino del gioco, tanto da portarsi addirittura a +10. Filloy e Ferrero però non ci stanno e in un battito d’ali Trieste si riporta in parità sul 36 pari. Moraschini si fa male e il primo tempo termina in perfetta parità sul 36-36.

Al rientro in campo Cantù mette subito la testa avanti con Burns e Hickey per il nuovo +6. Vildera e Reyes ci provano, ma sempre il folletto col numero 22 sulla schiena riporta ancora sul più 10 gli ospiti (41-53). Trieste ora è in grande difficoltà e Baldi Rossi segna anche il 58-42. Solo nel finale del quarto i padroni di casa recuperano terreno e rientrano a -14. Nell’ultimo quarto Vildera e compagni tentano subito la rimonta, ma Cantù si affida ancora ad Hickey per restare avanti 63-50. Tocca allora a Filloy e Reyes, riportare i giuliano a meno 5. Baldi Rossi e Hickey però continuano ad essere una spina nel fianco per i padroni di casa e gli ospiti restano avanti 74-66. Reyes meno tre a uno dal termine, ci si mette anche Filloy e Trieste fa addirittura – 1. I liberi non premiano Cantù ma Brooks non riesce a segnare il tiro decisivo e gli ospiti la portano a casa 74 -73.

PALLACANESTRO TRIESTE: Bossi 0, Filloy 12, Rolli NE, Reyes 23, Deangeli 0, Ruzzier 8, Camporeale NE, Candussi 4, Vildera 7, Ferrero 7, Menalo 3, Brooks 9;

Coach: Christian Jamion

ACQUA S. BERNARDO CANTÙ: Baldi Rossi 17, Berdini 0, Nikolic 15, Nwohuoca NE, Tarallo NE, Bucarelli 0, Hickey 29, Burns 6, Moraschini 4, Young 0, Cesana 3;

Coach: Devis Cagnardi