Discovery+ Supercoppa, Peppe Poeta continua a dominare e Cremona batte Varese

VANOLI CREMONA 80-70 OPENJOBMETIS VARESE

(19-16, 10-21, 32-17, 19-16)

Cremona gioca un’altra bella partita dopo quella con Sassari e, sempre con l’assenza di tre americani e tanti ragazzi delle giovanili a roster, batte Varese che si rilassa troppo nel terzo quarto e permette alla Vanoli di scappare. I ragazzi di coach Galbiati sono trascinati dal solito Poeta (23 punti e 6 assist) e dall’energia di tutto il reparto di italiani, Pecchia su tutti, che promette molto bene. Per Varese non bastano i 24 punti di Gentile e il dominio sotto i tabelloni di Egbunu (14 rimbalzi).

Primo quarto che parte equilibrato, con Cremona che riesce a trovare canestri in contropiede appena riesce a difendere il pitturato con energia (3 stoppate di Agbamu e 1 di Sanogo) e Varese che rimane a contatto con tanti rimbalzi offensivi. Ale Gentile è il più caldo dei suoi e dopo il primo mini parziale della Vanoli che va sul +5 i primi 10′ si chiudono con i padroni di casa avanti di 3 (19-16). La difesa degli ospiti sale nettamente di colpo nel secondo quarto, anche grazie alla zona press che coach Vertemati chiama a inizio azione avversaria, e Cremona non trova più la via del canestro se non con qualche giocata estemporanea di capitan Poeta. Jones sale in cattedra con 9 punti nel solo secondo parziale che lancia una prima fuga di Varese, mitigata solo da qualche palla persa di troppo (5 recuperi per Pecchia). Le percentuali della Vanoli però restano molto basse e nonostante anche Varese faccia fatica da tre punti il primo tempo si chiude sul 29-37.

Cremona entra in campo con una faccia totalmente diversa rispetto ai precedenti 10′ e con 3 triple di Cournooh, Tinkle e Spagnolo si riavvicina a Varese che comunque con lo strapotere fisico di Egbunu resta avanti nel punteggio. Ma la Vanoli è talmente in ritmo che nel solo terzo quarto segna più punti dei primi due e con l’energia di Pecchia prima e con un 6/11 da tre poi prima raggiunge e infine supera anche Varese, tenuta a galla solo da 6 punti consecutivi di Sorokas (61-54 al 30′). Cremona da tre non si ferma più e raggiunge il massimo vantaggio (+13) mentre per gli ospiti segna solo Gentile (9 consecutivi) battuto però un po’ troppo facilmente in difesa in un paio di tagli backdoor che costringono Vertemati al timeout. Varese però è mentalmente uscita dalla partita e la Vanoli controlla bene gli ultimi minuti e porta a casa la prima vittoria in questa Supercoppa.

Cremona: Agbamu 6, Zacchigna NE, Sanogo 4, Gallo, Pecchia 15, Poeta 23, Spagnolo 5, Vecchiola NE, Errica, Tinkle 14, Cournooh 13.

Varese: Gentile 24, Beane 3, Sorokas 10, De Nicolao, Wilson 5, Librizzi NE, Egbunu 11, Virginio NE, Ferrero 2, Jones 15, Bottelli NE.