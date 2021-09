Con l’uscita, quasi in contemporanea, dei rispettivi album, si è riaccesa a distanza di mesi la diatriba tra i rapper Kanye West e Drake. Quest’ultimo, dopo la pubblicazione del proprio nuovo lavoro, Certified Lover Boy, ha fatto ascoltare in anteprima su Sound42, uno show radio creato proprio per promuovere l’album, una traccia scartata da Donda di Kanye West. Questa canzone, intitolata “Life of the Party” e col feat di Andre 3000, contiene un dissing allo stesso Drake.

Ma il rapper canadese non è stato l’unico bersaglio di Kanye, che se l’è presa, senza nominarlo, anche con LeBron James. La superstar dei Los Angeles Lakers è molto amico di Drake e nei giorni scorsi, su Instagram, aveva pubblicato anche dei video in cui ascoltava Certified Lover Boy. Nella canzone non pubblicata, Kanye West dice:

Where my motherfuckin’ red hat?

Security and the nannies be forever handling

I can’t stand it when there’s talks about putting the kids back in Sierra Canyon when daddy got his own school

L’ultima rima di Kanye West si riferisce proprio a LeBron, il cui primogenito, Bronny, frequenta proprio la Sierra Canyon High School, un liceo privato tra i più rinomati e costosi di tutti gli USA. In quella scuola in passato hanno studiato altre celebrità come le sorelle Kylie e Kendall Jenner o la figlia di Jamie Fox. LeBron ha però fondato una scuola pubblica, tramite l’ammirevole progetto “I Promise”, e West si chiede quindi perché suo figlio non studi lì. I motivi potrebbero essere molteplici: sicuramente la scuola fondata da James arriva solo fino alla nostra terza media, inoltre si trova ad Akron mentre il giocatore e la famiglia vivono a Los Angeles.

