Discovery+ Supercoppa, Treviso vince a Napoli con un ottimo Sims

SUPERCOPPA – GEVI NAPOLI BASKET vs. NUTRIBULLET TREVISO BASKET 58-68

QUINTETTI

Napoli: Mayo, Rich, Parks, McDuffie, Elegar

Treviso: Imbrò, Dimsa, Sokolowski, Akele, Sims

TABELLINO

GEVI: Mayo 1 (0/3, 0/3), Rich 0 (0/2, 0/4), Parks 7 (2/3, 0/2), McDuffie 19 (5/9, 3/5), Elegar 3 (0/1 da 2); Zerini 2 (0/3 da 3), Velicka 10 (3/4, 1/5), Marini 11 (1/3, 3/3), Uglietti 3 (1/4, 0/1), Lombardi 2 (1/1, 0/2). Ne: Grassi, Matera. All.: Sacripanti

NUTRIBULLET: Imbrò 3 (1/2 da 3), Dimsa 10 (3/3, 1/3), Sokolowski 9 (3/6, 1/3), Akele 4 (2/4, 0/2), Sims 16 (5/9, 1/2); Russell 4 (1/4, 0/1), Bortolani 3 (1/2 da 3), Casarin 5 (1/2, 1/2), Chillo 9 (3/3, 0/3), Jones 5 (1/5, 1/2). Ne: Poser, Faggian. All.: Menetti

ARBITRI: Bartoli, Perciavalle, Boninsegna

NOTE: pq 12-26, sq 28-36, tq 39-47. T.l.: NA 11/16, TV 9/13. Da 2: NA 13/30, TV 19/36. Da 3: NA 7/28, TV 7/22. Rimbalzi: NA 23+8 (McDuffie 6+1), TV 31+10 (Sims 7+2). Assist: NA 10 (Mayo 5), TV 16 (Russell e Dimsa 4). Perse: NA 15, TV 16. Recuperi: NA 10, TV 7. Antisportivo a Sims al 33’49” (42-53). Spettatori: 1200

PRIMO QUARTO

La NutriBullet Treviso Basket incontra per la prima gara ufficiale della stagione 2021/22 gli ex Lorenzo Uglietti, Jordan Parks e Eric Lombardi al PalaBarbuto per la prima sfida di Discovery+ Supercoppa contro la GeVi Napoli Basket. Il primo canestro della partita è un arresto e tiro di Nicola Akele, seguito da Sims con un suo classico movimento sotto il ferro (0-4). McDuffie sblocca Napoli dopo quasi 3 minuti di gioco, ma Sims e Sokolowski con una tripla e un appoggio in contropiede portano TVB sul 3-11. E’ ancora McDuffie a segnare per la formazione di casa, con i due punti del 5-11. Dopo i giri in lunetta degli ex compagni di squadra Sims ed Elegar, botta e risposta tra Akele e Velicka per il 10-14. Dimsa con un bel floater e una tripla su assist di Russell in contropiede e lo stesso Russell, recuperato per questa gara, con un’accelerazione delle sue firmano il 10-21. Il primo parziale si chiude con i canestri dell’ex Lombardi, di Casarin e di Jones dall’arco (12-26).

SECONDO QUARTO

Zerini, Marini e l’ex Uglietti riportano sotto la doppia cifra di svantaggio il team di coach Sacripanti, 18-26. Dopo una serie di errori e 4 minuti e mezzo abbondanti senza punti per TVB nel secondo quarto, finalmente la squadra ospite si sblocca con un Sims on fire questa sera, che segna e serve Sokolowski con l’assist per il 18-30. A due canestri di Marini sempre più difficili, replicano li stessi Sokolowski (in coast to coast) e Sims con un po’ di fortuna – 24-34. I liberi di Mayo e Elegar, il circus shot di McDuffie e un bel canestro di Dimsa mandano le due squadre negli spogliatoi sul 28-36.

TERZO QUARTO

Le mani fredde di questo inizio stagione si fanno sentire anche nel terzo quarto, dal punteggio molto basso. Jones serve splendidamente Dimsa per l’and one del 28-39, ma Parks con quattro punti di fila riporta i suoi a -7, 32-39. Velicka segna e subisce il fallo, mentre dall’altra parte TVB torna a segnare con un bel canestro di Chillo servito in extrapass da Sims. Il lungo trevigiano piazza anche la stoppata su McDuffie, che però non ci sta e segna l’azione successiva per il -4, 37-41. A un libero di Chillo, McDuffie risponde ancora con il canestro che avvicina ulteriormente Napoli addirittura a 1 solo possesso di distanza (39-42). Ci pensa capitan Imbrò, però, a placare i tifosi presenti con una tripla delle sue per il nuovo +6, 39-45. Chillo dalla media tira fuori dal cilindro l’ultimo canestro del quarto, per il 39-47.

QUARTO QUARTO

L’uomo del momento è sempre Matteo Chillo, che apre l’ultimo parziale con due liberi e un canestro servito da Imbrò, 39-51. A Marini, replica Sims, che però poi commette antisportivo in contropiede su Uglietti, che converte un libero per il -10, 43-53. Sims continua a dominare in attaco, convertendo anche la tripla e un appoggio dei suoi per il 43-58. A tre canestri di un infuocato McDuffie (19 per lui), rispondo rispettivamente Russell, Bortolani e Casarin allo scadere dei 24, firmando il 51-66. Dopo la bella alzata di Russell per la schiacciata di Jones, TVB abbassa il ritmo e la partita si chiude con i canestri di Velicka e Parks, a quota 58-68.

