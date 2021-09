Virtus Bologna, Nico Mannion ne ha per settimane e ora si cerca un play

Bologna, che ieri ha vinto il Trofeo Memorial Porelli contro l’Happy Casa Brindisi, non ha potuto contare su Nico Mannion per dei problemi fisici e non ci sarà nemmeno per le prime giornate di campionato, come detto da Sergio Scariolo. Infatti il neo tecnico della Virtus Bologna ha confermato che Mannion ne avrà ancora per settimane e per questo motivo sono alla ricerca di un play. Non sarà un tappabuco di Mannion, Scariolo ha detto che la Virtus Bologna sta cercando un play che possa avere un futuro nella Segafredo:

“Mannion ne avrà per diverse settimane, e non ci sarà per l’inizio del campionato. e e quindi ci serve un giocatore per evitare di spremere gli altri. Siamo alla ricerca sul mercato di un elemento da inserire, un playmaker che possa anche rimanere in futuro. Per questo, più che un elemento esperto, puntiamo su giovane che possa dare qualcosa di importante”.

Sicuramente non è un buon inizio di avventura per Mannion, il quale avrebbe certamente cominciare con un piede diverso quest’esperienza italiana. Ma siamo certi che avrà tempo e modo per rifarsi nel corso di questi mesi con le VuNere.

Leggi anche: Esclusiva, Bianchini: “Gentile? Bruciato da Milano ma testa non all’altezza”

Immagine in evidenza: virtus.it