Discovery+ Supercoppa: Trieste supera Trento sulla sirena e vince anche la sfida di ritorno!

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 83 – 82

(19-18; 21-16; 18-22; 25-26)

All’Allianz Dome andava in scena il match di ritorno tra la Pallacanestro Trieste e l’Aquila Basket Trento, valido per la quarta giornata della Supercoppa. Alla fine a spuntarla sono nuovamente i padroni di casa che vincono, dopo un finale al cardiopalma, di una sola lunghezza contro una Trento mai doma e tengono vive le speranze di accesso ai quarti di finale. Decisivi per i giuliani i 15 di Banks e i 12 a testa di Konate, Mian e Grazulis, mentre ai bianconeri non bastano i 21 di uno spettacolare Reynolds e i 16 di Caroline.

Ritmi subito alti in quel di Trieste, con la squadra di casa e Trento sul 7-7 dopo soli tre minuti di gioco. Tocca poi alla Dolomiti Energia provare a prendere il largo con Caroline, ma Sanders risponde presente e il risultato resta in equilibrio (9-11). A poco a poco, però, i padroni di casa prendono in mano il canovaccio del match, riuscendo a portarsi sul +5, soprattutto grazie a Mian e Konate. Bradford e compagni però non ci stanno e tornano sotto a fine quarto, chiudendo solo a – 1. Nel secondo periodo Lever e Banks portano subito i giuliani a +5, mentre gli ospiti devono rincorrere con il solito Bradford. Fernandez e compagni provano poi ad allungare ancora, ma capitan Forray e Williams tengono botta, così Trento rientra nuovamente fino al – 1. Tocca allora a Grazulis e Konate cercare nuovamente l’allungo, tanto che l’Allianz arriva anche al +5. La Dolomiti Energia risponde con Caroline e Flaccadori ma non basta, così Trieste chiude in vantaggio il primo tempo. Si va allora negli spogliatoi sul punteggio di 40-34.

Al rientro in campo Mian risponde subito a Saunders e il risultato non cambia. Trento cerca ancora di rientrare, ma Grazulis e Sanders sono scatenati e l’Allianz si porta così a +10. Reynolds però tiene accese le speranze di Trento, che con un parziale di 8-0 torna sotto in un battito di ciglia (48-46) e poi in vantaggio con la tripla di Mezzanotte. I padroni di casa allora reagiscono con Sanders e Fernandez e tornano sopra di cinque, ma sempre il numero #5 trentino e poi Bradford riportano avanti i bianconeri di due punti. Nel finale del quarto succede di tutto e Trieste trova il +2 con Lever proprio sulla sirena. L’ultimo periodo si apre con un parziale di 9-2 dei trentini, in cui spicca Caroline e gli ospiti tornano avanti (+6). Fernandez ci prova, ma Trieste ora è in bambola. Tocca a Grazulis e Fernandez dare la sccossa, ma la Dolomiti Energia resiste stoicamente a +2. L-Allianz allora lavora ai fianchi: riesce prima ad impattare con Lever sul 70-70 e poi trova il vantaggio con Banks. Un nuovo contro parziale dei trentini però riporta gli ospiti avanti di tre lunghezze, così tocca a Banks e Fernandez ribaltare la gara con due triple in fila. Non finisce qui, però, perché Flaccadori pareggia sull’80 pari, ma Mian spara la bomba e poi Grazulis stoppa proprio il numero #12 bianconero sulla sirena, regalando la vittoria a Trieste! Finisce così 83-82.

TABELLINI

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE: Banks 15, Sanders 10, Fernandez 10, Konate 12, Longo N.E. , Deangeli 1, Mian 12, Delia 0, Fantoma N.E. , Cavaliero 0, Grazulis 12, Lever 11;

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Bradford 12, Williams 9, Reynolds 21, Conti 1, Morina N.E. , Forray 2, Flaccadori 6, Saunders 6, Mezzanotte 7, Dell’anna N.E. , Ladurner 2, Caroline 16;