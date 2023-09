Djokovic dedica il titolo n. 24 al 24 più forte di sempre: Kobe Bryant

Subito dopo aver vinto il suo 24° titolo del Grande Slam agli U.S. Open domenica sera, la superstar del tennis, Novak Djokovic, ha onorato la memoria della defunta leggenda dell’NBA, Kobe Bryant, indossando una maglietta con una foto di lui e Bryant, con la scritta “Mamba Forever”.

“Ho detto: 24 è la maglia che indossava quando è diventato una leggenda dei Lakers e del basket mondiale. Quindi ho pensato che poteva essere una cosa carina e simbolica per commemorarlo”.

Novak hits 24 and pays tribute to the late Kobe Bryant 💙 pic.twitter.com/rDXVUvYe1Z

Djokovic era amico di Bryant, la cui morte – insieme a quella della figlia Gianna – in un incidente in elicottero del 2020 ha scosso il mondo dello sport. L’ex superstar dei Lakers è spesso venerato dagli attuali grandi di vari sport, e Djokovic ha continuato questa tradizione dopo il suo ultimo trionfo.

“Kobe era un caro amico”, ha detto Djokovic. “Abbiamo parlato molto della mentalità da vincente quando stavo lottando con l’infortunio e cercavo di tornare al top del gioco. Era una delle persone su cui contavo di più. Era sempre a disposizione per qualsiasi tipo di consiglio, di assistenza e di supporto, in modo molto amichevole”.

Novak shares the idea behind his tribute to Kobe 🗣 pic.twitter.com/aFd7xStqVx

— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2023