Noah Lyles è tornato a parlare dopo il flop di Team USA ai Mondiali

Per la seconda volta di fila, Team USA ha fallito la conquista di una medaglia al Mondiale. Dopo il 2019, quest’anno gli americani hanno chiuso al quarto posto perdendo la semifinale contro la Germania e la finalina contro i cugini del Canada al supplementare. E così, dopo un paio di settimane, sono tornare in auge le parole di Noah Lyles, che prima del Mondiale aveva commentato con sarcasmo l’usanza della NBA di chiamare “Campioni del Mondo” la squadra che vince il campionato a stelle e strisce.

In quell’occasione Lyles, che aveva appena vinto tre medaglie d’oro ai Mondiali di atletica, si era chiesto: “Campioni del mondo di cosa?”. L’atleta americano aveva sottolineato come la NBA non sia il mondo e per questo era stato attaccato da numerosi colleghi cestisti, oltre che dal rapper Drake. Ora che però Team USA, con un roster composto da soli giocatori NBA, ha floppato al Mondiale, Lyles è tornato alla carica in un’intervista a GQ post-semifinale.

Ho detto una cosa che il mondo intero dice da anni. Questa volta hanno deciso di farci caso. Ci sono tante cose divertenti che emergono da questa storia, come l’intervento di Drake. Drake, cosa stai facendo qui? Vai a casa! Questa è una discussione sulla NBA. Non potevo andare su TikTok per più di tre secondi perché si parlava solo di me. Ero tipo: “Posso vedere qualcosa di diverso? Non voglio vedere solo me stesso!”. Per questo vado su Twitter. Onestamente penso che la NBA sia il miglior campionato. Non ho mai messo in dubbio questo aspetto. Ma c’è un livello di incapacità di capire che ci sono due aspetti nello sport. Ci sono i campionati nazionali e ci sono i mondiali, e non puoi contenderti il titolo di campione del mondo senza affrontare il resto del mondo.

Oltre alle sue parole a GQ, dopo la sconfitta degli USA contro la Germania, Lyles aveva messo “mi piace” ad un meme su Twitter che lo raffigurava esultare per la sconfitta della Nazionale americana. Il like è stato poi rimosso.