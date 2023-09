Dennis Schroder polemico con la sua Germania: “Spero che ora inizierete a rispettarci!”

Dennis Schroder sta vivendo il momento più bello della sua vita con la squadra della sua vita. Il capitano della nazionale tedesca si è impegnato per un decennio e finalmente ha raggiunto un obiettivo che nemmeno Dirk Nowitzki è riuscito a raggiungere.

Dennis Schroder merita grandissimo rispetto ma, a dire la verità, non solo lui, anche la squadra stessa ha bisogno di rispetto e di un broadcaster televisivo. Fino alla partita finale, tutte le partite della Coppa del Mondo FIBA sono state trasmesse in Germania, ma non in TV, cosa che Schroder ha trovato deludente e che spera possa cambiare:

“All’inizio pensavamo che il torneo sarebbe stato trasmesso in TV. Invece solo la finale è stata trasmessa in TV. La pallacanestro è un grande sport e spero che ci venga riconosciuto il rispetto per quello che abbiamo fatto negli ultimi due anni. Vorrei che ogni singola partita fosse trasmessa in TV. Dieci anni fa, quando ho iniziato, avevamo Dirk Nowitzki, ma nessuno sapeva chi fossero gli altri ragazzi della squadra. Ora andiamo in Giappone e nelle Filippine e ci conoscono. Speriamo di ottenere questo rispetto anche nel nostro Paese e di essere riconosciuti anche dai nostri connazionali”.

Leggi anche: Noah Lyles è tornato a parlare dopo il flop di Team USA ai Mondiali