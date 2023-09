Djokovic festeggia la vittoria di US Open con la Serbia vicecampione del mondo: le lacrime del fenomeno del tennis

Il miglior tennista del mondo, Novak Djokovic, si è recentemente unito alla squadra nazionale di basket della Serbia sull’iconico balcone del Palazzo Vecchio (Stari dvor) di Belgrado.

È stato un momento speciale, perché non solo Djokovic ha celebrato la medaglia d’argento conquistata dalla Serbia alla FIBA Basketball World Cup 2023, ma anche la sua 24ª vittoria nei Grandi Slam agli US Open.

Nel suo discorso, Djokovic ha espresso la sua gratitudine e il suo stupore per la grande partecipazione del popolo serbo. Novak ha esordito porgendo le sue più sentite congratulazioni ai campioni di basket della Serbia, sia del passato che del presente.

Ha anche apprezzato la generosità della squadra nazionale serba nell’accoglierlo nei loro festeggiamenti e nel permettergli di condividere la gioia della loro vittoria.

“Ci sono rari momenti in cui rimango senza parole e questo è uno di quelli. È un sogno d’infanzia che si realizza per me. Come molti della mia generazione, ero lì ad assaporare i precedenti successi di varie squadre sportive, tra cui la pallanuoto e la pallacanestro. Questo è un grande onore per me, non ha prezzo, e questa sensazione non si ripeterà mai più”.

“Sono qui con grandi atleti e, soprattutto, con brave persone con cui ho un buon rapporto. Poco fa ho detto loro che ho sentito anche la loro armonia e quel momento di umanità”.

Novak Djokovic breaks down in tears after receiving a warm welcome from local fans alongside Serbian basketball team 🥹pic.twitter.com/RMMb06biha — BasketNews (@BasketNews_com) September 12, 2023

