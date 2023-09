Quanto guadagneranno i giocatori della Serbia per l’argento mondiale?

I ragazzi d’argento mondiale della Serbia sono arrivati da Manila nella notte tra lunedì e martedì. Sono atterrati all’aeroporto “Nikola Tesla” di Belgrado, dove erano attesi dai fan con bandiere, striscioni e una canzone. Ieri sera, come da tradizione, c’è stata una festa davanti a tutta la città di Belgrado.

I giocatori di pallacanestro si sono affacciati al balcone e i tifosi hanno avuto l’opportunità di salutare la squadra di Svetislav Pešić, e il selezionatore e i suoi prescelti saranno premiati per il loro successo nelle Filippine. Il governo serbo ha deciso che a ogni membro della nazionale verrà riconosciuto un premio di 25.000 euro.

Saranno premiati tutti i membri della nazionale che hanno contribuito a far raggiungere alla Serbia le finali della FIBA Basketball World Cup 2023 e a conquistare una nuova medaglia d’argento mondiale: il capitano Bogdan Bogdanović, Filip Petrusev, Nikola Jović, Vanja Marinković, Ognjen Dobrić, Dušan ristić, Marko Gudurić, Stefan Jović, Dejan Davidovac, Boriša Simanić, Aleksa Avramović e Nikola Milutinov. Oltre al commissario tecnico, Svetislav Pešić.

Si tratta certamente di una cifra non miliardaria ma simbolica che i giocatori potranno decidere come utilizzare. Spesso in questi casi si fa beneficenza.

