VIDEO: Nikola Jokic è il RE della festa della Serbia per la vittoria dell’argento mondiale

L’offseason dell’NBA è un momento in cui ci si rilassa un po’ dopo aver investito tanto tempo ed energie nel gioco e nel successo della propria squadra. La superstar dei Denver Nuggets e MVP delle Finals NBA, Nikola Jokic, si è goduto il ritorno in Serbia. La festa è continuata quando la squadra nazionale è tornata a casa dopo un’ottima prestazione ai Mondiali FIBA, terminati con una medaglia d’argento al collo.

Un Nikola Jokic a torso nudo ha festeggiato e cantato con la squadra della Serbia, reduce dalla sconfitta contro la Germania, in quello che sembrava un vivace locale o bar. Non è la prima volta che il campione balla per tutta la notte. Ha abbracciato pienamente la sua cultura, perdendosi nella musica e nell’allegria serba.

Il 28enne ha fatto un ottimo lavoro nel separare la sua vita privata da quella cestistica. Sebbene a volte sfoggi il suo senso dell’umorismo asciutto mentre gioca per i Nuggets, Jokic è raramente animato. Non tutti i giocatori riescono a contenere l’entusiasmo fino al termine della stagione, ma a quanto pare il due volte MVP preferisce aspettare che il lavoro sia finito per dare sfogo al suo lato selvaggio.

Leggi anche: Antetokounmpo difende Noah Lyles: “È una questione di arroganza…”