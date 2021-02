Djordjevic: “Mancato il nostro spirito difensivo”

Le parole di coach Djordjevic dopo la sconfitta di Bologna nei quarti di finale di Coppa Italia contro Venezia:

“Vittoria meritata per Venezia, hanno sfruttato bene i nostri errori e noi abbiamo dovuto sempre rincorrere. Ci è mancato il nostro spirito difensivo e ogni volta che ci avvicinavamo abbiamo subito episodi che ci ricacciavano indietro togliendoci inerzia. In più non abbiamo mosso la difesa come ha fatto invece Venezia.

Siamo arrivati a giocare dopo tante partite anche in coppa e senza elementi di valore. L’assenza di Pajola si è sentita, ci sono mancate idee e loro erano più in palla. Durante i timeout i giocatori parlavano di ciò che è successo l’anno scorso e invece dovevamo dimenticarlo.”.

Nato immerso nella nebbia e nell’afa di Cremona nell’agosto 1989, in cura invano per overdose di palla a spicchi… Cestisticamente, sanguino verde.

A tempo perso faccio il dentista, ma niente di serio!