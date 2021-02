Lo svilente commento di Devin Booker al tiro decisivo sbagliato da Giannis Antetokounmpo

Mercoledì notte i Phoenix Suns hanno ottenuto un’importanza vittoria sui Milwaukee Bucks sulla sirena: decisivo l’errore da tre punti di Giannis Antetokounmpo, autore del proprio season-high da 47 punti ma decisamente non l’uomo a cui vorresti affidare la tripla della vittoria.

Dopo la partita, Devin Booker ha sottolineato proprio questo aspetto, con una certa sfacciataggine. Gli è stato chiesto cosa avesse pensato quando ha visto Giannis prendersi la tripla della possibile vittoria, la risposta della stella dei Suns: “Che andava benissimo così”.

Devin Booker's thoughts when he saw Giannis Antetokounmpo pulling up from the midrange area for the potential game-winner: "We're in good shape."