I New York Knicks, con il loro record di 19-18 e il quinto posto nella Eastern Conference, sono una delle più grandi sorprese di questa prima parte di stagione.

La franchigia della Grande Mela, nonostante i risultati al di sopra delle aspettative, sembra decisa a muoversi sul mercato per rinforzare il roster e assicurarsi la partecipazione ai playoff. Nonostante il ritorno di Derrick Rose qualche settimana fa, i Knicks vorrebbero operare nuovamente nel backcourt.

Nei mesi scorsi sono stati inseguiti big del calibro di Bradley Beal e Zach LaVine, i quali però sono destinati a chiudere la stagione nelle rispettive franchigie. In realtà piaceva molto Victor Oladipo ma il suo nome era in cima al taccuino di Scott Perry che da qualche settimana è stato, di fatto, declassato, tanto da essere stato inviato nella bolla della G-League. Inoltre il giocatore dei Rockets sembra preferire Miami come destinazione, senza contare il fatto che a fine stagione sarebbe free agent con tutte le incognite del caso.

Ecco perché New York ha cambiato obiettivi, spostandosi sulle tracce di Terry Rozier e Lonzo Ball. Molto difficile arrivare al giocatore di Charlotte perché Michael Jordan non lascerà partire molto facilmente uno dei suoi esterni più talentuosi. La point guard dei Pelicans, invece, potrebbe essere un obiettivo più facilmente raggiungibile, visto che New Orleans è ancora alla ricerca dell’assetto giusto e nelle scorse settimane sembrava averlo messo sul mercato.

Fonte: New York Post

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.