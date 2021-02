Domantas Sabonis ha preso con filosofia la sua esclusione dall’All Star Game

Tra i tanti “snobbati” in vista dell’All Star Game 2021 del prossimo 7 marzo, c’è senza dubbio anche Domantas Sabonis. Il lituano degli Indiana Pacers sta disputando la migliore stagione in carriera, ma è rimasto fuori dai 24 (più Devin Booker) convocati per la partita dopo essere stato invece selezionato un anno fa.

Sabonis ha comunque preso con filosofia l’esclusione, a differenza di parecchi suoi colleghi, ed ha augurato buona fortuna ai giocatori che invece sono stati convocati. Queste le sue parole:

Sabonis in questa stagione sta mantenendo medie di 21.5 punti, 11.6 rimbalzi e 5.7 assist.

Domas Sabonis on not being voted an All-Star:

“Just want to say congrats to everybody. They all deserve it. There’s so many talented guys in the NBA, especially in the East. Everybody who made it deserves it. We’re just here focusing on getting better and trying to get wins."

— Scott Agness (@ScottAgness) February 25, 2021