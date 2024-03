Monaco-EA7 Milano, le pagelle: Mirotic SUPERSTAR, Hall BAROMETRO e Messina SAGACE

Ieri sera l’Olimpia EA7 Milano ha vinto una gara bellissima contro l’AS Monaco a Montecarlo. Ecco qui di seguito le pagelle di EA7 Milano contro il Monaco.

Olimpia EA7 Milano

Maodo Lo 7,5: Un primo tempo ai livelli della prestazione monstre di Belgrado, entra e spacca il match a cavallo dei primi due quarti con 13 punti di fattura elevatissima, oltre una gran difesa sugli esterni del Monaco; protagonista indiscusso anche nella ripresa finchè una botta lo costringe a uscire. Bene così, serve solo più continuità.

Stefano Tonut 7,5: 13 punti con alcuni canestri di pesantezza enorme (le due triple nell’ultimo minuto del secondo quarto soprattutto), ma da segnalare una difesa su James che lo fa letteralmente ammattire e risultare un corpo estraneo al match. Quando gioca così, il numero 7 è un elemento imprescindibile in questa Olimpia, e i risultati difatti si vedono.

Nicolò Melli 7: Partenza super per il capitano, poi un paio di falli banali ed evitabili lo tolgono dal match, ma nel secondo tempo pur smettendo di segnare diventa un fattore a rimbalzo chiudendo le porte alla rimonta monegasca. Segnali di ripresa per Nick.

Shabazz Napier 6,5: Serata a fasi alterne per il play biancorosso, che nel primo quarto disfa parecchio, ma quando viene messo in campo insieme a Lo cambia faccia e gestisce al meglio i suoi. Chiude con 6 assist a referto, e un’ottima leadership finale per congelare il successo.

Devon Hall 8: 14 punti, 6 rimbalzi, 7 assist per suggellare una prestazione totale, di un giocatore totale che è troppo importante per gli equilibri di squadra. Gestione perfetta del ritmo, difesa, canestri al momento giusto, specialmente la tripla a interrompere il parziale di 10-0 Monaco nel 3°quarto. Che altro chiedergli in questa serata?

Shavon Shields 7: Con 98 punti segnati, risulta essere quello che ne mette a referto “solo” 10; paradossalmente è il segnale migliore per Milano, che trova canestri da tutti e non vive sulle spalle del suo giocatore più talentuoso. In mezzo però c’è una partita un pelo più complicata per il numero 31, ma dove comunque trova le sue giocate, e soprattutto domina a rimbalzo con 6 palloni catturati mangiando in testa ai pari ruolo del Principato.

Nikola Mirotic 8,5: Nel primo tempo ha un paio di lampi, senza però dominare. Poi arriva il secondo tempo, ed è Nikola-show; triple, quella schiacciata con finta che è la giocata del match, anche un paio di difese quasi “insolite” per lui, chiudendo così a 21 punti e al titolo di MVP del match. E con un Mirotic così, finché la matematica tiene viva la speranza play-in, Milano può e deve crederci.

Kyle Hines 6: 12 minuti di carenza offensiva, ma di ministro della difesa come suo solito. Tappa i buchi e si fa sentire, pur soffrendo un po’ troppo l’atletismo degli avversari.

Johannes Voigtmann 6,5: Il dai e vai con Tonut sembra minibasket, ma è una delle azioni più belle del match; in mezzo ci sono tante triple sparacchiate e qualche amnesia, unite però a punti importanti e un bel po’ di rimbalzi. Discontinuo, ma utile.

All. Messina 8: Al 20 marzo arriva la miglior Olimpia della stagione, a dimostrazione che i mezzi ci sono in questa squadra. Tonut in quintetto fisso su James è la mossa del match, fatta alla perfezione. Serve ora continuità, già a partire da Venerdì, perché questa Milano deve sperare fino in fondo, e deve anche trasformare vittorie così in fiducia per il rush finale del campionato italiano.

AS MONACO

Okobo 5; Loyd 6,5; Blossomgame 5,5; Brown 4,5; Diallo 7; Jaiteh s.v.; Walker 6; Motiejunas 5; Ouattara 5,5; Hall 5; James 4 All. Obradovic 5.

