DONCIC è MAGICO! Game winner e ora Dallas è 2-0 con Minnesota

I Dallas Mavericks di Luka Doncic hanno ottenuto una vittoria di misura (109-108) sui Minnesota Timberwolves questa notte, portandosi in vantaggio per 2-0 nelle finali della Western Conference.

Minnesota ha condotto per gran parte della partita, ma Dallas non ha mai mollato. I Mavs hanno reso le cose particolarmente interessanti nel quarto quarto, ma si sono trovati sotto di due punti negli ultimi secondi di gioco. Luka Doncic ha poi messo a segno un tiro da tre vincente per dare a Dallas un vantaggio di 109 a 108 a poco più di tre secondi dalla fine.

I Timberwolves hanno avuto la possibilità di segnare una tripla vincente, ma alla fine Minnesota ha sbagliato il tiro e Dallas ha vinto la partita. I Mavericks avevano bisogno di un impegno più costante da parte di Doncic in questa serie, dopo l’andamento altalenante delle semifinali della Western Conference. Certo, la sua prestazione contro gli Oklahoma City Thunder è stata comunque d’élite per gli standard della maggior parte dei giocatori, ma Doncic sapeva di poter fare di più.

Nonostante i problemi di infortunio che ha dovuto affrontare ancora una volta in gara-2, Doncic ha fatto più che bene per portare i Dallas Mavericks alla vittoria contro Minnesota. Kyrie Irving ha addirittura definito Luka un “guerriero” parlando a TNT dopo la partita, in seguito allo sforzo stellare del 25enne.

Doncic ha detto alla troupe NBA di TNT che “giocherà a prescindere da tutto” dopo che gli è stato chiesto come si sentisse fisicamente. La sua prestazione non è stata solo superba, ma anche valorosa. E Luka Doncic è proprio così.