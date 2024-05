Dramma Italbasket! Simone Fontecchio salta il Pre-Olimpico

Tegola pesantissima per l’Italbasket: Simone Fontecchio non giocherà il Pre-Olimpico.

Gli Azzurri andranno a caccia del pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 senza il loro giocatore migliore. Simone Fontecchio non potrà giocare il torneo di qualificazione in programma a Porto Rico. Lo ha annunciato lui stesso, in seguito all’operazione che ha dovuto sostenere per recupera dall’infortunio al piede sinistro dello scorso marzo.

La notizia arriva direttamente dal profilo Instagram di Fontecchio, accompagnata da una foto con il piede ingessato.

Ciao a tutti!

In seguito all’infortunio dello scorso 17 marzo al piede sinistro che mi ha impedito di giocare le ultime partite della stagione, mi sono sottoposto ieri ad un mini intervento chirurgico per risolvere completamente il problema così da riuscire a recuperare più velocemente.

L’intervento è andato bene e sono già in via di guarigione.

Purtroppo questo comporterà la mia assenza al PreOlimpico di questa estate in Portorico.

Rinunciare alla nazionale è per me un grande dispiacere, sarei voluto scendere in campo e rappresentare la maglia azzurra anche quest’anno, specialmente con un obiettivo così importante come l’Olimpiade. Ci tengo a ringraziare Detroit e la Nazionale che mi sono stati di enorme supporto in questo momento. Come sempre sarò il primo tifoso dei ragazzi e faccio un grande in bocca al lupo a tutti i miei compagni e allo staff. Vi abbraccio

Simo

La Lituania, invece, ha annunciato la sua long list in cui compaiono sia Valanciunas sia Sabonis.

Foto: FIBA