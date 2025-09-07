Doncic è ONNIPOTENTE, la Slovenia sbatte fuori l’Italia

Italia 77 – Slovenia 84

(11-29, 29-21, 16-22, 21-12)

Un primo tempo fantascientifico di Luka Doncic è sufficiente per mandare a casa l’Italia, eliminata dalla Slovenia negli ottavi di finale degli Europei.

L’avvio di gara della stella dei Los Angeles Lakers è quello di un marziano. Un giocatore dal talento immenso, capace di segnare 22 punti nel solo primo periodo quasi camminando. Lo facilita e non poco la strategia suicida degli Azzurri che decidono di cambiare sistematicamente su ogni blocco, lasciando Doncic libero di cucinare i nostri lunghi. A coach Sekulic, dunque, basta un pick and roll centrale per far banchettare la sua star fino al 29-11 del primo riposo.

Imagine waking up knowing you’ll have to guard Luka Doncic. Luka has 22 in the first quarter.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/3rfC6HlQ4r — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 7, 2025

Dalla seconda frazione l’Italbasket cambia strategia con show profondi dei lunghi che costringono Doncic a liberarsi del pallone. Dall’altra parte si scuote Fontecchio con triple da campione e gli Azzurri accorciano sul 50-40 all’intervallo. Durante la terza frazione arriviamo anche a -6 ma sciupiamo un contropiede 4 vs 1 con lo sfondamento di Fontecchio che sale a quota quattro falli. Gli sloveni scappano via di nuovo con un parziale di 9-0: Nikolic e Prepelic non perdonano dall’arco, Omic fa un lavoro incredibile a rimbalzo d’attacco mentre noi lasciamo per strada diversi tiri aperti e poi anche alcuni liberi a cavallo degli ultimi due quarti.

L’Italia ha il merito di provarci fino alla fine, trascinata dal talento di un redivivo Gallinari e dall’energia di Niang. Una grande tripla di Melli riporta gli Azzurri a -6 con 5′ da giocare. Si segna pochissimo con ottime difese e attacchi confusionari, a meno di 2′ dalla fine Fontecchio segna dal mezzo angolo per il -1 ma Doncic poi fa 2/2 in lunetta. Il margine, seppur risicato, è sufficiente per strappare il pass per i quarti, anche l’Italbasket si affida troppo individualmente a Fontecchio che però non ha più benzina per costruire qualcosa.

Si chiude così mestamente il nostro Europeo, ci inchiniamo al talento immenso di Doncic, paghiamo il non averlo mai attaccato (inspiegabilmente) e una difesa del tutto impreparata in avvio.

TABELLINI

Italia: Gallinari 10, Melli 8, Fontecchio 22, Thompson, Ricci, Spagnolo 2, Procida n.e., Niang 12, Spissu 6 (8 ass), Diouf 8, Akele n.e., Pajola 9 (6 ass). Coach: Pozzecco.

Slovenia: Kramplej 4, Padjen n.e., Nikolic 7, Prepelic 11, Muric 6, Radovic 2, Jurkovic n.e., Hrovat 5, Scuka n.e., Omic 7 (7 rimb), Stergar, Doncic 42 (10 rimb). Coach: Sekulic.

[Foto: FIBA]

STATISTICHE COMPLETE