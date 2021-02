Dončić frustrato per aver sbagliato la tripla aperta contro Portland che li avrebbe portati all’overtime

È stato un San Valentino in chiaroscuro per Luka Dončić. Lo sloveno, che ha totalizzato un game-high di 44 punti, ha sbagliato quella che sarebbe stata la sua sesta tripla della partita con meno di tre secondi dalla fine e avrebbe permesso ai Mavs di andare all’overtime. Purtroppo per loro però hanno perso 121 a 118.

Luka on his last 3-point attempt:

"I thought it was in. It went in and out, so I was disappointed, and that's on me. I should've made that shot."

— Callie Caplan (@CallieCaplan) February 15, 2021