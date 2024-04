Pozzecco: “Vorrei la macchina del tempo per…”

Nella giornata di ieri, i grandissimi che hanno vinto l’argento olimpico ad Atene nell’agosto del 2004 con l’Italbasket si ritrovati a Prato e tra questi c’era anche Gianmarco Pozzecco, che oggi è il commissario tecnico della stessa Nazionale.

Come scrive Dario Ronzulli su Tuttosport, il Poz ha raccontato che vorrebbe una macchina del tempo per tornare nell’agosto del 2004 per rivivere quei momenti indimenticabili:

“Se inventassero la macchina del tempo, la prima cosa che farei sarebbe tornare ad agosto 2004: una spedizione di sfigati, senza aspettative, che pian piano si rese conto di cosa stava combinando. Siamo tutti invecchiati tranne Mian: è rimasto uguale a quando l’ho affrontato per la prima volta!”, ha raccontato Gianmarco Pozzecco a Tuttosport.

L’evento è stato organizzato nella sede di Beste Hub, su spinta organizzativa di Giacomo Galanda e la collaborazione di Federbasket e LegaBasket. Rivedere certe immagini fa ancora oggi venire i brividi. Sono passati 20 anni ma ricordiamo quell’agosto come se fosse ieri. A partire da Colonia, con gli USA, per poi finire ad Atene con la Lituania e anche l’Argentina, nonostante la sconfitta.

